В Кишиневе проходит пикет в поддержку Евгении Гуцул

Пикет в поддержку главы гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит перед зданием суда Кишинева. Там состоялось очередное заседание по уголовному делу о якобы ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор".

Сама глава Гагаузии называет дело "политическим и заказным". Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Суд предписал ей находиться под стражей до 14 апреля, но затем меру пресечения изменили на домашний арест сроком на 30 дней. 12 мая суд продлил задержанной домашний арест еще на 30 суток - до 13 июня. Сторона защиты опротестует это решение.