3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Китае 110 человекоподобных роботов зачислены в штат полиции
Автор:Редакция news.by
В Китае на службу в полиции заступили человекоподобные роботы. 110 андроидов зачислены в штат МВД города Уху провинции Аньхой.
Пока машинам позволят только регулировать движение и фиксировать нарушение ПДД. Однако в перспективе здесь надеются привлечь их также к пресечению правонарушений самого разного рода.
Китай остается безусловным лидером в сфере роботизации: сейчас в стране на 10 тыс. работников приходится почти 500 роботов. Что касается андроидов, то прием их на работу в провинции Аньхой, насколько известно, является первым случаем масштабного применения таких роботов в народном хозяйстве.