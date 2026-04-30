В Китае 110 человекоподобных роботов зачислены в штат полиции

В Китае на службу в полиции заступили человекоподобные роботы. 110 андроидов зачислены в штат МВД города Уху провинции Аньхой.

Пока машинам позволят только регулировать движение и фиксировать нарушение ПДД. Однако в перспективе здесь надеются привлечь их также к пресечению правонарушений самого разного рода.