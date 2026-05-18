В Китае более 7 тыс. человек покинули дома после землетрясения
Автор:Редакция news.by
На юге Китая прошла масштабная эвакуация из-за последствий мощного землетрясения магнитудой 5,2. Дома в экстренном порядке вынуждены были покинуть более 7 тыс. человек.
Известно о двух погибших и одном пропавшем без вести, четыре человека госпитализированы. Стихия нанесла серьезный ущерб жилому фонду региона: минимум 13 домов получили критические повреждения и частично разрушены.
В пострадавших районах продолжается разбор завалов и оценка масштаба разрушений. Землетрясение стало крупнейшим в данной местности за весь период наблюдений.