В Китае более 7 тыс. человек покинули дома после землетрясения

На юге Китая прошла масштабная эвакуация из-за последствий мощного землетрясения магнитудой 5,2. Дома в экстренном порядке вынуждены были покинуть более 7 тыс. человек.

Известно о двух погибших и одном пропавшем без вести, четыре человека госпитализированы. Стихия нанесла серьезный ущерб жилому фонду региона: минимум 13 домов получили критические повреждения и частично разрушены.