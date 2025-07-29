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В Китае набирает популярность новая профессия - мастер по ремонту игрушек Лабубу
В Китае появилась новая профессия - мастера по ремонту игрушек Лабубу. По данным газеты South China Morning Post, растущий интерес к этим персонажам привел к появлению целой индустрии по их "лечению", пишет Минская правда.
Один из таких специалистов, работающий под псевдонимом Хартман, рассказал, что только за последний месяц он восстановил около 100 поврежденных Лабубу. Из-за высокого спроса мастеру пришлось арендовать отдельную мастерскую и привлечь к работе свою жену.
Стоимость ремонта составляет примерно 10 % от цены игрушки. Новая Лабубу стоит около 99 юаней (чуть больше 40 белорусских рублей), однако на вторичном рынке цена может доходить до нескольких сотен, а редкие модели - и до нескольких тысяч юаней.
Хотя в соцсетях пользователи делятся лайфхаками по удалению царапин и ремонту кукол, настоящую реставрацию качественно могут выполнить лишь профессиональные "игрушечные врачи".