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В Китае начался ежегодный национальный вступительный экзамен в университеты
Экзамен всей жизни. В Китае стартовал ежегодный национальный вступительный экзамен в университеты. В этот раз количество участников составило около 13 350 000 человек. "Гаокао" (так называют эту кампанию) считается одним из самых напряженных академических экзаменов в мире. Он предоставляет доступ к высшему образованию независимо от социального статуса и региона проживания будущего студента.
Марафон знаний, совмещенный с игрой на выбывание, продлится до 10 июня и включает в себя 3 обязательных предмета и 2 по выбору. Все сдают китайский, математику и иностранный (чаще всего английский) язык. Избранные получают путевку в жизнь - возможность поступить в лучшие университеты.