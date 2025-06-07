В Китае начался ежегодный национальный вступительный экзамен в университеты

Экзамен всей жизни. В Китае стартовал ежегодный национальный вступительный экзамен в университеты. В этот раз количество участников составило около 13 350 000 человек. "Гаокао" (так называют эту кампанию) считается одним из самых напряженных академических экзаменов в мире. Он предоставляет доступ к высшему образованию независимо от социального статуса и региона проживания будущего студента.