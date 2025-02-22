3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
В Китае представили публике первого в истории человечества производимого серийно робота-гуманоида
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52025-02-22T12:28:34.000000Z00
В Китае представили публике первого в истории человечества производимого серийно робота-гуманоида. С его ценой пока не определились, но предполагается, что он будет стоить, как малолитражный автомобиль.
Рост робота - метр сорок, вес - почти 40 кило, скорость передвижения - три четверти километра в час. Перспективы применения этого аппарата пока туманны - разве что в качестве домашнего слуги.