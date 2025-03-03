В Китае разведаны залежи тория. Запасов хватит на 60 тыс. лет

Китайские геологи сообщили об открытии, которое может означать, что КНР на пороге окончательного решения своих энергетических проблем.

В стране разведаны залежи тория - этот слаборадиоактивный элемент вполне может использоваться в так называемых "реакторах на расплавленной соли".