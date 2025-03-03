3.61 BYN
3.20 BYN
3.33 BYN
В Китае разведаны залежи тория. Запасов хватит на 60 тыс. лет
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4.12025-03-03T10:24:15.000000Z00
Китайские геологи сообщили об открытии, которое может означать, что КНР на пороге окончательного решения своих энергетических проблем.
В стране разведаны залежи тория - этот слаборадиоактивный элемент вполне может использоваться в так называемых "реакторах на расплавленной соли".
Запасы оцениваются в один миллион тонн - этого, теоретически, должно хватить на удовлетворение всех энергетических потребностей Китая в течение 60 тысяч лет.