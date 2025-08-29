В Китай на саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран

31 августа в Тяньцзине состоится саммит ШОС, в котором примут участие более 20 лидеров иностранных государств, а также 10 международных организаций. Александр Лукашенко и Владимир Путин также среди приглашенных глав государств. На повестке - торговля, инновации, вопросы безопасности.

Беларусь и ШОС давно взаимодействуют продуктивно. С 2010 года республика была в статусе партнера по диалогу. С 2015-го - наблюдатель. А в 2024 году белорусский флаг торжественно появился среди "шанхайской семьи".

Документы подписали на саммите ШОС в Астане. Там же отметили: с 2022 года Беларусь оперативно провела все процедуры по вступлению в организацию, и вот уже год Минск является частью шанхайской организации, где слышат голос каждого, уважают историю, культуру и народы. Белорусский флаг первый в ряду "десятки". Наша страна для "шанхайской семьи" - это и география, и большая политика, европейская опора для евразийской структуры. Голос Беларуси в ШОС всегда звучал громко.

Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС:

"Вступление Беларуси - очередная важная веха в истории ШОС. Беларусь как страна с богатым историческим наследием и уникальным культурным очарованием всегда являлась важным игроком на международной арене. Присоединение Беларуси к ШОС не только укрепит нашу организацию, но и придаст новый импульс сотрудничеству между государствами-членами. Мы высоко ценим доверие и признание ШОС со стороны Беларуси и в полной мере отмечаем ее активный вклад в укрепление стабильности и развития региона".