3.73 BYN
2.92 BYN
3.42 BYN
В КНР стартовал саммит СМИ стран ШОС
Автор:Редакция news.by
Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС стартовал в китайском городе Чжэнчжоу.
В форуме принимают участие журналисты и ученые из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Индии, Ирана и других стран. На полях мероприятия проходят встречи по нескольким направлениям. В частности, обсуждается роль экспертного сообщества в продвижении развития Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы взаимного обогащения культур стран-участниц.
Ранее в Пекине прошел бизнес-форум ШОС. Беларусь впервые приняла в нем участие в статусе полноправного члена.