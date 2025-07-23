В КНР стартовал саммит СМИ стран ШОС

В форуме принимают участие журналисты и ученые из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Индии, Ирана и других стран. На полях мероприятия проходят встречи по нескольким направлениям. В частности, обсуждается роль экспертного сообщества в продвижении развития Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы взаимного обогащения культур стран-участниц.