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В КНР стартовал саммит СМИ стран ШОС

Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС стартовал в китайском городе Чжэнчжоу.

В форуме принимают участие журналисты и ученые из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Индии, Ирана и других стран. На полях мероприятия проходят встречи по нескольким направлениям. В частности, обсуждается роль экспертного сообщества в продвижении развития Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы взаимного обогащения культур стран-участниц.

Ранее в Пекине прошел бизнес-форум ШОС. Беларусь впервые приняла в нем участие в статусе полноправного члена.

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