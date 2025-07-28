В Конго террористы напали на католическую церковь

Террористы напали на католическую церковь в Конго, в результате происшествия погибли минимум 34 человека. До этого было совершено нападение на соседнюю деревню, там убиты минимум 5 человек.

В церковь террористы пришли ночью, когда там проходила служба. Также они подожгли несколько домов и магазинов. Считается, что за обе атаки ответственны члены группировки, близкой к "Исламскому государству".