В Конго за последние 48 часов погибли три миротворца ООН

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Три миротворца из миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) погибли, еще 11 пострадали в ходе интенсификации боев в стране за последние 48 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генсека ООН.

"За последние 48 часов два миротворца МООНСДРК из Южной Африки и один миротворец из Уругвая были убиты при выполнении мандата, возложенного на них Советом безопасности. Одиннадцать миротворцев получили ранения и находятся на лечении в госпитале ООН в Гоме", - говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, по словам его представителя, "глубоко обеспокоен" эскалацией насилия на востоке ДР Конго, осуждает наступление группировки М23 при поддержке Руанды, а также призывает Руанду вывести войска с территории Конго и прекратить поддержку группировки М23.

"Генеральный секретарь повторяет свой призыв соблюдать соглашение о прекращении огня. Он призывает М23 немедленно прекратить все враждебные действия и уйти из оккупированных районов. Он также призывает Силы обороны Руанды прекратить поддержку М23 и уйти с территории Демократической Республики Конго", - говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.