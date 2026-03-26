В Конгрессе опровергли сообщения о планах наземной операции США в Иране

Быть миру на Ближнем Востоке или не быть? США и Иран заявляют о диаметрально противоположном. Накануне Дональд Трамп сообщил, что Тегеран "отчаянно хочет" заключить соглашение, но "боится" заявлять об этом общественности. А пресс-секретарь Белого дома и вовсе пригрозила Тегерану в случае несговорчивости нанести удары мощнее всех предыдущих.

В Иране же факт проведения переговоров отрицают. Глава МИД Исламской Республики заявил, что переданные США предложения рассматриваются, однако о диалоге речи нет.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"До сих пор никаких переговоров не было. Я с уверенностью заявляю, что мы не ведем никаких разговоров и переговоров с нашими американскими коллегами. За последние несколько дней они начали посылать сообщения через другие страны, которые являются нашими друзьями. Если через других поступают сообщения, на которые мы отвечаем нашей собственной позицией и требованиями, это не называется беседой, или переговорами, или чем-то еще. Это просто передача сообщений через других".

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон опроверг сообщения СМИ о том, что США планируют наземную операцию в Иране. По его словам, наращивание численности войск - это совсем другое. Вашингтон якобы просто надеется, что Тегеран обратит внимание и примет к сведению происходящее. Также Джонсон уверен в скором завершении операции "Эпическая ярость".