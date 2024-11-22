В конгрессе США готовят сделку о покупке Гренландии

В день инаугурации Дональда Трампа Вашингтон может попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии.

Об этом говорится в законопроекте, подготовленном республиканцами, который получил название "Вернем Гренландии былое величие". Его соавторами пока числятся 10 конгрессменов. Если проект примут, то Трамп получит возможность начать переговоры с Данией о покупке острова.