ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В конгрессе США готовят сделку о покупке Гренландии

В день инаугурации Дональда Трампа Вашингтон может попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии.

Об этом говорится в законопроекте, подготовленном республиканцами, который получил название "Вернем Гренландии былое величие". Его соавторами пока числятся 10 конгрессменов. Если проект примут, то Трамп получит возможность начать переговоры с Данией о покупке острова.

Пока же все пять партий парламента Гренландии высказались против идеи Трампа присоединить территорию к США. Они заявили о стремлении к независимости.

Гренландия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все