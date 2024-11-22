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В конгрессе США готовят сделку о покупке Гренландии
В день инаугурации Дональда Трампа Вашингтон может попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии.
Об этом говорится в законопроекте, подготовленном республиканцами, который получил название "Вернем Гренландии былое величие". Его соавторами пока числятся 10 конгрессменов. Если проект примут, то Трамп получит возможность начать переговоры с Данией о покупке острова.
Пока же все пять партий парламента Гренландии высказались против идеи Трампа присоединить территорию к США. Они заявили о стремлении к независимости.
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