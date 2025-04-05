В Конгрессе США могут аннулировать введение пошлин, предложенные Трампом

В Конгрессе США большинством голосов могут отменить режим чрезвычайной ситуации, который объявил президент США Дональд Трамп, что также может привести к аннулированию его решения об импортных пошлинах. Это заявила сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"На самом деле Конгресс должен утвердить решение о введении тарифов. Конгресс предоставил Дональду Трампу чрезвычайные полномочия, но вправе простым большинством голосов заявить, что чрезвычайной ситуации нет, лишая его возможности вводить все эти тарифы", - заявила она в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, сейчас все демократы готовы объявить, что США не находятся в чрезвычайном положении. "Если несколько республиканцев поддержат нас, у нас будет достаточно сил, чтобы положить конец этой тарифной катастрофе", - сказала сенатор. По ее мнению, тарифы тянут американскую экономику в пропасть.

В начале апреля глава Белого дома объявил в США режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Такой шаг позволяет вашингтонской администрации вводить пошлины на импорт из других стран.

Также Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Например, на товары из ЕС пошлина составляет 20 %. Кроме того, администрация Трампа ввела пошлины в 25 % на весь импорт автомобилей.