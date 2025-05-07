В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничению работы мобильного интернета

В Кремле сообщили об ограничениях в работе мобильного интернета в дни празднования 80-летия Победы и призвали отнестись к этому с пониманием, пишет ТАСС.

"Это не сбои. Это ограничения в работе мобильного интернета - по понятным причинам. Конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что все необходимые разъяснения на этот счет уже были даны.

"Мы все с вами как москвичи, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами. Вместе с тем мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем", - заметил пресс-секретарь президента.

В связи с этим, продолжил Песков, на протяжении всех дней, когда в Москве будут находиться гости празднования юбилея Победы, то есть до 10 мая включительно, нужно быть готовыми к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, есть ли конкретные временные интервалы ограничений. "Нет, это будет производиться по мере необходимости", - подчеркнул Песков.