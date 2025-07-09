В Кремле прокомментировали угрозы Трампа "бомбить Москву"

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Кремль затрудняется с подтверждением подлинности обнародованных CNN высказываний президента США Дональда Трампа относительно его возможных намерений "бомбить Москву", заметил на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что неправомочен комментировать заявления, сделанные американским политиком и в США: "Я работаю в России, слава богу".

"Является ли это фейком или не является, тоже мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", - добавил он.