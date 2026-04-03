В крушении поезда в Ульяновской области России пострадали 35 человек
Автор:Редакция news.by
Возросло число пострадавших в железнодорожной аварии, которая случилась утром в Ульяновской области России. По последним данным, ранения и травмы получили 35 человек, 18 из них были госпитализированы. Погибших нет.
В Ульяновск доставлены все пассажиры поезда, который направлялся из Челябинска в Москву. В нем находились 412 человек, в том числе 60 детей. Причина инцидента - в деформации рельса. СК России выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает его виновных.
В Ульяновской области РФ сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда
Инцидент произошел в районе станции Бряндино, предварительно, в поезде находились 415 пассажиров, как сообщили медики, 7 человек, в том числе ребенок, пострадали