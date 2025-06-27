В Кыргызстане из-за прорыва дамбы на горном озере эвакуировали 950 человек

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950 человек эвакуировано в Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии из-за прорыва дамбы на горном озере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

"26 июня 2025 года примерно в 17:31 (14:31 по минскому времени - Прим. ред.) в Иссык-Атинском районе Чуйской области объем воды в высокогорном озере Такыр-Тор достиг примерно 450-500 тыс. кубометров. В результате произошел прорыв дамбы, вызвавший наводнение. Оперативная группа Управления МЧС по Чуйской области совместно с эвакуационной комиссией Иссык-Атинского района эвакуировала 950 человек", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

Прорыв дамбы привел к разрушению моста между двумя селами в указанном районе, движение по участку дороги здесь перекрыто. Для ликвидации последствий бедствия задействованы специалисты их близлежащих районов. Ситуация находится под контролем министра ЧС Бообека Ажикеева.