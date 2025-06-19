В Кыргызстане подписали План развития военного сотрудничества стран ОДКБ на 2026-2030 годы

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ прошло 19 июня в Чолпон-Ата (Кыргызстан). Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.

В рамках мероприятия секретари советов безопасности государств - членов организации обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ и меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз коллективной безопасности, а также приняли решения, обеспечивающие координацию деятельности государств-членов в военно-политической сфере. Отдельно был рассмотрен вопрос о реализации первого этапа Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. На заседании главы делегаций подписали ряд документов, в том числе План развития военного сотрудничества государств - членов организации на 2026-2030 годы.

В работе уставного органа приняла участие делегация Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь во главе с Александром Вольфовичем. В своем выступлении глава белорусской делегации обратил внимание своих коллег на дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Белорусской стороной также была озвучена необходимость начала деятельности по разработке новой Стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года.