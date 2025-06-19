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В Кыргызстане подписали План развития военного сотрудничества стран ОДКБ на 2026-2030 годы
Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ прошло 19 июня в Чолпон-Ата (Кыргызстан). Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.
В рамках мероприятия секретари советов безопасности государств - членов организации обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ и меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз коллективной безопасности, а также приняли решения, обеспечивающие координацию деятельности государств-членов в военно-политической сфере. Отдельно был рассмотрен вопрос о реализации первого этапа Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. На заседании главы делегаций подписали ряд документов, в том числе План развития военного сотрудничества государств - членов организации на 2026-2030 годы.
В работе уставного органа приняла участие делегация Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь во главе с Александром Вольфовичем. В своем выступлении глава белорусской делегации обратил внимание своих коллег на дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Белорусской стороной также была озвучена необходимость начала деятельности по разработке новой Стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года.
На полях форума в Чолпон-Ата государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обсудил со своими коллегами из стран ОДКБ перспективы двустороннего сотрудничества по линии аппаратов советов безопасности и иные актуальные вопросы, связанные с совместной работой силовых ведомств государств-членов.