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В Лас-Вегасе сносят легендарное казино Tropicana - заведение проработало 67 лет
Комплекс зданий легендарного казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе взорвут, сообщают news.ru со ссылкой на канал 8 News Now. Компания-владелец заявила, что это произойдет в ночь на 9 октября, снос двух 22-этажных зданий превратят в эффектное шоу со зрителями.
Будет представлено впечатляющее шоу с дронами и фейерверками от Fireworks by Grucci, а завершится оно взрывом Tropicana Las Vegas, - говорится в сообщении.
На месте казино в будущем планируется построить стадион. Tropicana проработала 67 лет - с 1957 года. На 12 тыс. кв. м игрового пространства работали более 3 тыс. игровых автоматов и располагались места для 132 настольных игр. В казино также проводились ежедневные турниры по покеру.
Ранее по причине банкротства снесли 39-этажное здание Trump Plaza в Атлантик-Сити, в котором располагались отель и казино. Власти города устроили настоящее представление из сноса здания, построенного бывшим американским президентом Дональдом Трампом.
Администрация Атлантик-Сити сначала собиралась устроить аукцион за право нажать на кнопку и планировала выручить за это до $1 млн. Против организации торгов выступил хозяин здания Карл Ичан. Отель и казино в Trump Plaza обанкротились в 2014 году, и около 7 лет здание было закрыто.
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