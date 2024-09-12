В Лас-Вегасе сносят легендарное казино Tropicana - заведение проработало 67 лет

Фото: Jae C. Hong / AP

Комплекс зданий легендарного казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе взорвут, сообщают news.ru со ссылкой на канал 8 News Now. Компания-владелец заявила, что это произойдет в ночь на 9 октября, снос двух 22-этажных зданий превратят в эффектное шоу со зрителями.

Будет представлено впечатляющее шоу с дронами и фейерверками от Fireworks by Grucci, а завершится оно взрывом Tropicana Las Vegas, - говорится в сообщении.

На месте казино в будущем планируется построить стадион. Tropicana проработала 67 лет - с 1957 года. На 12 тыс. кв. м игрового пространства работали более 3 тыс. игровых автоматов и располагались места для 132 настольных игр. В казино также проводились ежедневные турниры по покеру.

Ранее по причине банкротства снесли 39-этажное здание Trump Plaza в Атлантик-Сити, в котором располагались отель и казино. Власти города устроили настоящее представление из сноса здания, построенного бывшим американским президентом Дональдом Трампом.