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В Латвии белорусский творческий коллектив подвергся травле
Автор:Редакция news.by
В Латвии подверглось травле белорусское общество "Спатканне" из Екабпилса. Творческий коллектив съездил на фестиваль в Беларусь, после чего в адрес его руководителя посыпались упреки.
Формальный запрет на посещение исторической родины выдан не был, однако руководителю напомнили, что и МИД, и Служба госбезопасности Латвии неоднократно предупреждали: нельзя ездить в страну, поддерживающую Москву.
Исходя из логики официальной Риги, все, что связано с Беларусью и Россией, теперь автоматически становится подозрительным - даже народные песни.