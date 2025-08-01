В Латвии белорусский творческий коллектив подвергся травле

В Латвии подверглось травле белорусское общество "Спатканне" из Екабпилса. Творческий коллектив съездил на фестиваль в Беларусь, после чего в адрес его руководителя посыпались упреки.

Формальный запрет на посещение исторической родины выдан не был, однако руководителю напомнили, что и МИД, и Служба госбезопасности Латвии неоднократно предупреждали: нельзя ездить в страну, поддерживающую Москву.