В Латвии белорусский творческий коллектив попал под травлю

Западные соседи Беларуси, а точнее их власти, очень агрессивны даже к своим гражданам, которые посещают нашу страну.

Под травлю попало белорусское общество "Спатканне" из Латвии. Творческий коллектив съездил на "Вишневый фестиваль" в Беларусь, и на руководителя коллектива посыпались упреки - МИД Латвии и служба Госбезопасности неоднократно предупреждали о том, что нельзя ездить в страну, которая поддерживает Москву.

Именно поэтому демократическая Латвия постоянно проводит "профилактические беседы" с участниками белорусских диаспоральных организаций, а также с людьми, которые посещают мирную и дружелюбную страну.