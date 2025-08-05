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В Латвии белорусский творческий коллектив попал под травлю
Автор:Редакция news.by
Западные соседи Беларуси, а точнее их власти, очень агрессивны даже к своим гражданам, которые посещают нашу страну.
Под травлю попало белорусское общество "Спатканне" из Латвии. Творческий коллектив съездил на "Вишневый фестиваль" в Беларусь, и на руководителя коллектива посыпались упреки - МИД Латвии и служба Госбезопасности неоднократно предупреждали о том, что нельзя ездить в страну, которая поддерживает Москву.
Именно поэтому демократическая Латвия постоянно проводит "профилактические беседы" с участниками белорусских диаспоральных организаций, а также с людьми, которые посещают мирную и дружелюбную страну.
Как видим, латыши с удовольствием приезжают в Беларусь и получают глоток свежего воздуха.