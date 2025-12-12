В Латвии будут призывать на срочную службу людей из диаспоры

Из иммиграции - в армию. В Латвии собираются начать призывать на срочную службу молодых людей, давно находящихся за границей. А все из-за проблем с демографией. Даже 2 тыс. человек оказалось проблемой. Поэтому часть контингента наберут из диаспоры, а именно 52 % из Британии, 15 % - Ирландии и 12 % - из Германии.

Тем временем Латвия обещает 600 евро в месяц для тех добровольцев, которые сами запишутся на "службу обороны государства". По ее завершению также будут выплачены 1100 евро.



Министерство обороны напоминает, что "после службы молодой человек имеет право без конкурса претендовать на оплаченный государством курс в государственных высших школах и колледжах".