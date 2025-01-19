В Латвии хотят запретить гражданам России и Беларуси управлять критической инфраструктурой

МВД Латвии подготовило поправки в закон о национальной безопасности, согласно которым гражданам России и Беларуси запрещается занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры, пишут латвийские СМИ. Об этом сообщает БЕЛТА.



Уточняется, что под критической инфраструктурой подразумеваются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые имеют важное значение для выполнения значимых общественных функций, а также для охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния граждан.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси или юридические лица, зарегистрированные в этих странах, не могут стать собственниками, управляющими или истинными бенефициарами критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры. Кроме того, россиянам и белорусам запрещено занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Согласно поправкам граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены на объекты критической инфраструктуры в Латвии, если работа будет связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Отмечается, что россияне и белорусы смогут выполнять работу на объектах критической инфраструктуры или на объектах особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуры только в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа государственной безопасности.

Предложенные поправки должно рассмотреть правительства, а затем принять Сейм.