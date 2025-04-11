В Латвии могут появиться мобильные бомбоубежища для гражданского населения

Министр внутренних дел Латвии призвал к необходимости использования в стране мобильных бомбоубежищ для гражданского населения.

Сообщается, что разработка подобных сооружений ведется уже год. Их, по словам военного чиновника, можно будет использовать также в качестве складов, хранилищ или медицинских пунктов.