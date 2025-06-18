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В Латвии на 19,4 % сократилось производство электроэнергии
Автор:Редакция news.by
Производство электроэнергии в Латвии за первые 5 месяцев 2025 года сократилось почти на 19,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Особенно резко пострадала гидроэнергетика: падение на 36,5 %. Газовая генерация упала почти на 9 %, ветровая - на 13 %. Приведенные цифры указывают на прямые последствия разрыва с БРЭЛЛ, из которого Латвия, Литва и Эстония решили выйти, отключившись от Беларуси и России.
Вместо этого страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей. Впоследствии в этих странах начался резкий рост тарифов на электричество - в 2, а то и в 3 раза.