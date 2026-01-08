3.67 BYN
В Латвии не хватает более 3 тыс. медсестер
Автор:Редакция news.by
Медицина Латвии столкнулась с кризисом кадров. Медучреждениям не хватает более 3 тыс. медсестер.
Как сообщают СМИ, люди уходят из-за некомфортной рабочей среды, переработок и невысокой зарплаты. Лечить людей постепенно становится некому. Больницы крупных латвийских городов отчаянно ищут персонал и даже начали отменять плановые операции.
Не хватает также анестезиологов и реаниматологов. Записи к специалистам уже давно ведутся на год вперед.