Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Латвии не хватает более 3 тыс. медсестер

Медицина Латвии столкнулась с кризисом кадров. Медучреждениям не хватает более 3 тыс. медсестер.

Как сообщают СМИ, люди уходят из-за некомфортной рабочей среды, переработок и невысокой зарплаты. Лечить людей постепенно становится некому. Больницы крупных латвийских городов отчаянно ищут персонал и даже начали отменять плановые операции.

Не хватает также анестезиологов и реаниматологов. Записи к специалистам уже давно ведутся на год вперед.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Латвия