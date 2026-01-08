В Латвии не хватает более 3 тыс. медсестер

Медицина Латвии столкнулась с кризисом кадров. Медучреждениям не хватает более 3 тыс. медсестер.

Как сообщают СМИ, люди уходят из-за некомфортной рабочей среды, переработок и невысокой зарплаты. Лечить людей постепенно становится некому. Больницы крупных латвийских городов отчаянно ищут персонал и даже начали отменять плановые операции.