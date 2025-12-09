В Латвии отказываются от зимних катков

Из-за выхода Латвии из системы БРЭЛЛ страдают даже сферы развлечений. В Риге любителям катания на коньках придется отказаться от этого зимнего досуга. Владельцы не будут заливать катки из-за дороговизны электроэнергии.

Так, одно из предприятий общественного питания решило не открывать популярный каток в центре отдыха в Риге. По словам руководства, в основе работы катка - электричество, потребление которого компания не может себе позволить в нужном объеме. Цена, которую пришлось бы установить для клиентов за посещение катка, была бы неадекватной, считают в компании.