В Латвии попали под запрет 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов

Рига продолжает создавать имитацию бурной деятельности. На этот раз в Латвии объявили охоту на таблички. Под запрет попали 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов.

Операция по их ликвидации обещает быть масштабной - на демонтаж выделят 120 тыс. евро. При этом в Министерстве транспорта страны открыто заявили, что в будущем на это может понадобиться еще больше денег. Заменить знаки хотят до 30 сентября.

А Вильнюс окончательно демонтирует ЛЭП с Беларусью, сообщил литовский оператор систем электропередачи. Стоимость реконструкции подстанции в Лейпалингисе и демонтаж участка ЛЭП до Гродно превысит 4 млн евро. Работы планируется завершить в 2028 году.