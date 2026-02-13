3.72 BYN
В Латвии попали под запрет 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов
Автор:Редакция news.by
Рига продолжает создавать имитацию бурной деятельности. На этот раз в Латвии объявили охоту на таблички. Под запрет попали 235 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов.
Операция по их ликвидации обещает быть масштабной - на демонтаж выделят 120 тыс. евро. При этом в Министерстве транспорта страны открыто заявили, что в будущем на это может понадобиться еще больше денег. Заменить знаки хотят до 30 сентября.
А Вильнюс окончательно демонтирует ЛЭП с Беларусью, сообщил литовский оператор систем электропередачи. Стоимость реконструкции подстанции в Лейпалингисе и демонтаж участка ЛЭП до Гродно превысит 4 млн евро. Работы планируется завершить в 2028 году.
Фото РИА Новости