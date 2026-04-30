В Латвии пожилой супружеской паре из Даугавпилса грозит депортация
Автор:Редакция news.by
Власти Латвии предупредили о предстоящей депортации пожилую семейную пару, живущую в Даугавпилсе. Супруги не сумели сдать языковой экзамен: теперь пенсионеры подлежат насильственному выдворению в Россию или Беларусь.
68-летняя женщина и ее муж, которому 71 год, прожили в Латвии всю жизнь - на местный завод они пришли еще подростками. На экзамен явиться им не позволило здоровье.
Власти не готовы проявить снисхождение, указав, что супруги ездили в Беларусь к знакомым и, значит, не лояльны политике Латвии.
Между тем семейная пара совершенно одинока и не имеет ни имущества, ни родных за рубежом. Дело рассматривает суд, но шансы на то, что пожилых людей все-таки вышвырнут из страны, очень велики.