В Латвии пожилой супружеской паре из Даугавпилса грозит депортация

Власти Латвии предупредили о предстоящей депортации пожилую семейную пару, живущую в Даугавпилсе. Супруги не сумели сдать языковой экзамен: теперь пенсионеры подлежат насильственному выдворению в Россию или Беларусь.

68-летняя женщина и ее муж, которому 71 год, прожили в Латвии всю жизнь - на местный завод они пришли еще подростками. На экзамен явиться им не позволило здоровье.

Власти не готовы проявить снисхождение, указав, что супруги ездили в Беларусь к знакомым и, значит, не лояльны политике Латвии.