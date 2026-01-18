В Латвии продлили запрет на ночные полеты вдоль границ

В Латвии продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Беларусью и Россией. Речь о маршрутах на высоте до 6 км.

Подобные меры впервые установили в сентябре 2025 года и с тех пор продлевали еженедельно. Теперь они установлены сразу на месяц, до 18 февраля.