В Латвии пройдут масштабные военные учения с участием резервистов

Правительство Латвии утвердило проведение масштабных военных учений в сентябре с участием резервистов.

Будет отрабатываться оперативность оповещения военнослужащих и передача гражданам экипировки и вооружения в условиях мобилизации. Также будет проверяться выполнение боевых задач вне места постоянной дислокации.