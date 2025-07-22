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В Латвии пройдут масштабные военные учения с участием резервистов
Автор:Редакция news.by
Правительство Латвии утвердило проведение масштабных военных учений в сентябре с участием резервистов.
Будет отрабатываться оперативность оповещения военнослужащих и передача гражданам экипировки и вооружения в условиях мобилизации. Также будет проверяться выполнение боевых задач вне места постоянной дислокации.
Как заявляет министр обороны Латвии, маневры позволят протестировать, насколько эффективно работает система оповещения, снабжения и координации действий.
В учениях примут участие около 4 тысяч человек - это добровольческие бригады и 600 резервистов.