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В Латвии пройдут масштабные военные учения с участием резервистов

Правительство Латвии утвердило проведение масштабных военных учений в сентябре с участием резервистов.

Будет отрабатываться оперативность оповещения военнослужащих и передача гражданам экипировки и вооружения в условиях мобилизации. Также будет проверяться выполнение боевых задач вне места постоянной дислокации.

Как заявляет министр обороны Латвии, маневры позволят протестировать, насколько эффективно работает система оповещения, снабжения и координации действий.

В учениях примут участие около 4 тысяч человек - это добровольческие бригады и 600 резервистов.

Латвияучения