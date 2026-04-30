В Латвии резко подорожал битум
Автор:Редакция news.by
Из-за военных действий на Ближнем Востоке в Латвии резко подорожал битум. Правительство было проинформировано об этом еще в марте, но за 2 месяца не сделано ничего.
Глава ассоциации дорожников заявил, что власти фактически сделали невозможными любые прокладку и ремонт автотрасс в стране.
Между тем сезон дорожного строительства в Латвии из-за климата составляет лишь полгода, бездействие властей сократило его еще на два месяца.
Если так пойдет и дальше, в 2026 году ни ремонт, ни строительство дорог так и не начнутся: жалобы строителей власть демонстративно игнорирует.