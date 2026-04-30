Из-за военных действий на Ближнем Востоке в Латвии резко подорожал битум. Правительство было проинформировано об этом еще в марте, но за 2 месяца не сделано ничего.

Глава ассоциации дорожников заявил, что власти фактически сделали невозможными любые прокладку и ремонт автотрасс в стране.

Между тем сезон дорожного строительства в Латвии из-за климата составляет лишь полгода, бездействие властей сократило его еще на два месяца.