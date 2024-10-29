В Латвии стартовали полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО

В маневрах принимает участие более 3,5 тыс. солдат из 13 стран альянса. До 14 ноября они будут отрабатывать способность бригады - проводить операции, интегрируя в свою работу все подчиненные и вспомогательные подразделения.

По словам министра обороны Латвии, учения не только "недвусмысленно демонстрируют присутствие союзников в Балтийском регионе", но и всем вокруг доказывают, что "мы готовы". Однако чиновник не сообщил, к чему.