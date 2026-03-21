В Латвии цены на топливо взлетели на 30 %
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал мировой топливный кризис. В числе пострадавших находятся и страны Балтии.
В Латвии всего за три недели прайс на дизель взлетел на 30 %. На АЗС средняя цена дизельного топлива увеличилась до 2 евро за литр. Не лучше дела обстоят и с бензином. Цена выросла на 15 %.
Тем временем правительственные регуляторы уверяют, что якобы держат все под контролем. Как пишут СМИ, власти обсуждают возможные решения для стабилизации ситуации. Среди них - механизмы льготного акцизного контроля и надзор за сверхприбылью.