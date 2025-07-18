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В Латвии ухудшилось состояние туристического бизнеса
Автор:Редакция news.by
Туристический сезон 2025 года начался для индустрии гостеприимства в Латвии крайне неудачно, признался президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Baltnews.
По его словам, причиной оттока отдыхающих стала холодная и дождливая погода. При этом он отмечает, что из-за отсутствия господдержки отрасли Рига потеряла статус "столицы балтийского туризма".
Ранее сообщалось, что ухудшение состояния турбизнеса в Латвии также связано со случаями вандализма в зонах отдыха у воды.