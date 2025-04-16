В Латвии утвердили закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования, хранения и производства противопехотных мин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения", - подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее, 16 апреля, решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин утвердил латвийский Сейм. За принятие закона проголосовали 66 депутатов, против высказались 14, воздержались 2. Как отмечали местные СМИ, законопроекту о выходе Латвии из данной конвенции был присвоен срочный статус.