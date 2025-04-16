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В Латвии утвердили закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования, хранения и производства противопехотных мин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.
"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения", - подчеркивается в пояснительной записке.
Ранее, 16 апреля, решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин утвердил латвийский Сейм. За принятие закона проголосовали 66 депутатов, против высказались 14, воздержались 2. Как отмечали местные СМИ, законопроекту о выходе Латвии из данной конвенции был присвоен срочный статус.
18 марта 2025 года главы Минобороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции. Данный шаг они аргументировали якобы возросшими военными угрозами странам - членам НАТО.