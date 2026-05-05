3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
В Латвии в нефтяных госрезервах обнаружены вода и плесень
Автор:Редакция news.by
В нефтяных госрезервах Латвии обнаружены вода и плесень. Предприятие, ответственное за хранение, признало проблему, но заявляет, что на качестве ресурса это не скажется.
По словам экспертов, микроорганизмы вызывают коррозию емкостей для хранения, а попадание такого "коктейля" в бак автомобиля ведет к поломке топливной системы. В правительстве Латвии пока не знают, как решить эту проблему, особенно ввиду мировой нехватки ресурсов.