В Латвии вандалы разбили памятник Герою Советского Союза

В сентябре 1944-го во время бомбардировки немецкого аэродрома в Риге самолет Люлина был подбит и загорелся, сам штурман погиб от осколка снаряда. Оставшиеся в живых члены экипажа успели сбросить бомбы, а затем направили горящую машину на скопление немецкой бронетехники. В честь Люлина памятные знаки установлены не только на его родине, в Костромской области, но и в Украине, где он учился.