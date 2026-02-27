В Латвии командующая дивизией НАТО "Север" выступила с громким заявлением: официальная Рига должна ввести обязательный призыв для женщин, поскольку отказ от него - дискриминация по признаку пола. Такой подход может встретить самую деятельную поддержку официальной Риги.

Власти заявляют, что всеобщий призыв, введенный 3 года назад, сталкивается с серьезными проблемами. В текущем году планируется отправить в казармы полторы тысячи человек, но сделать это практически невозможно: треть призывников не пройдет медкомиссию.