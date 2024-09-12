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В латвийскую армию возвращают пенсионеров
Демографический кризис вынуждает Латвию разрешить пенсионерам службу во всех силовых ведомствах. Уже скоро отставники смогут вернуться на действительную службу, получая зарплату и пенсию одновременно. Более того, карьеру в силовых структурах смогут начинать граждане старше 40. До недавних пор это было запрещено. Год назад сейм восстановил всеобщий обязательный призыв. Проблема в том, что молодежи в стране не хватает даже для армии в 7 тыс. штыков. Но латвийские власти очень надеются повоевать с Россией, вот и ставят под ружье пожилых.
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