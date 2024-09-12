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В Лиссабоне эвакуировали посольство Украины из-за угрозы о взрывном устройстве

Персонал посольства Украины в Лиссабоне эвакуирован из-за поступившей угрозы о заложенном взрывном устройстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, сведения с угрозами поступили в посольство по электронной почте.

Сообщается, что на месте работают представители правоохранительных органов, установлен периметр безопасности.

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