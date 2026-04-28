В Литве арестовали недвижимость экс-премьера Палуцкаса
В Литве рискует оказаться в тюрьме еще один отставной премьер-министр. На этот раз наложен арест на недвижимость местного деятеля Гинтаутаса Палуцкаса, который занимал пост главы правительства до августа 2025 года.
Следствию показалось подозрительным происхождение денег, на которые приобретены два особняка экс-премьера.
Между тем немногим ранее прокуратура добилась у парламента снятия депутатского иммунитета с видного деятеля Саулюса Сквернялиса. Этот политик достиг в прошлом еще более высоких чинов и званий: он был не только премьером, но также спикером Сейма и министром внутренних дел.
Судя по массовости грядущих посадок, в Литве начался сезон охоты на бывших премьер-министров. Впрочем, в стране умеют найти способ вывести из-под удара влиятельных политических деятелей, ведь их коллеги обычно руководствуются принципом: "На его месте мог бы быть я!"