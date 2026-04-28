В Литве арестовали недвижимость экс-премьера Палуцкаса

В Литве рискует оказаться в тюрьме еще один отставной премьер-министр. На этот раз наложен арест на недвижимость местного деятеля Гинтаутаса Палуцкаса, который занимал пост главы правительства до августа 2025 года.

Следствию показалось подозрительным происхождение денег, на которые приобретены два особняка экс-премьера.

Между тем немногим ранее прокуратура добилась у парламента снятия депутатского иммунитета с видного деятеля Саулюса Сквернялиса. Этот политик достиг в прошлом еще более высоких чинов и званий: он был не только премьером, но также спикером Сейма и министром внутренних дел.