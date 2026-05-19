В Литве бьют тревогу: власти жертвуют детскими садами ради оборонного бюджета
Власти Литвы вновь откровенно демонстрируют свои приоритеты в развитии страны. Увеличение военных расходов и прочие оборонные инициативы для них гораздо важнее, чем решение социальных проблем и инвестиции в будущее.
Неправительственная организация по сокращению бедности бьет тревогу: большинству детских садов в Литве не хватает финансирования. Около 75 % дошкольных учреждений в балтийской республике систематически недофинансируются на протяжении многих лет. Средств часто не хватает на необходимых специалистов: психологов, логопедов, а также на образовательные мероприятия, экскурсии и обучение персонала.
А некоторые детские сады и вовсе находятся в бедственном положении. Они не могут покрыть даже самые базовые расходы – коммунальные услуги и питание.