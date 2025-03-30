В Литве из болота вытащили затонувшую американскую бронемашину

В Литве сумели вытащить из болота американскую бронемашину.

Как заявила министр обороны прибалтийской республики, операция завершена в 4:30. Отмечается, бронеавтомобиль вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозеров.

Однако главная интрига пока тайна - информации об американских солдатах, которые предположительно находились в машине, на данный момент нет. При этом, как уточнила литовский министр, существует строгая договоренность: первой о судьбе военнослужащих сообщит американская сторона.