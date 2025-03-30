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В Литве из болота вытащили затонувшую американскую бронемашину
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12025-03-31T06:22:56.000000Z00
В Литве сумели вытащить из болота американскую бронемашину.
Как заявила министр обороны прибалтийской республики, операция завершена в 4:30. Отмечается, бронеавтомобиль вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозеров.
Однако главная интрига пока тайна - информации об американских солдатах, которые предположительно находились в машине, на данный момент нет. При этом, как уточнила литовский министр, существует строгая договоренность: первой о судьбе военнослужащих сообщит американская сторона.
Напомним, четверо американских военных пропали 25 марта во время учений. На следующий день в водоеме на территории полигона удалось обнаружить затонувшую гусеничную машину, в которой могли находиться пропавшие.