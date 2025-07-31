В Литве могут начать набор в армию людей с ограниченными возможностями

Он уверен, что для управления дронами нужны только когнитивные, а не физические навыки, а некоторые виды нарушения здоровья, например, расстройства аутистического спектра, по мнению литовского эксперта, могут давать преимущества при выполнении задач, требующих внимания, концентрации, точности и скорости. Жилинскас добавил, что в Литве сейчас проживают более 100 тыс. человек трудоспособного возраста с ОВЗ, а это "огромный потенциал, который можно было бы эффективно использовать в контексте обороны".