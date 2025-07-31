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В Литве могут начать набор в армию людей с ограниченными возможностями
Автор:Редакция news.by
В Литве предложили привлекать в армию людей с ограниченными возможностями здоровья. Это инициатива эксперта по безопасности, обороне и кризисному менеджменту Ремигиюса Жилинскаса.
Он уверен, что для управления дронами нужны только когнитивные, а не физические навыки, а некоторые виды нарушения здоровья, например, расстройства аутистического спектра, по мнению литовского эксперта, могут давать преимущества при выполнении задач, требующих внимания, концентрации, точности и скорости. Жилинскас добавил, что в Литве сейчас проживают более 100 тыс. человек трудоспособного возраста с ОВЗ, а это "огромный потенциал, который можно было бы эффективно использовать в контексте обороны".