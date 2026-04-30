В Литве официально утвердили создание военного полигона в Капчяместисе
Автор:Редакция news.by
В Литве официально утвердили создание нового военного полигона в Капчяместисе. Соответствующий закон подписал Науседа. Милитаризованная зона займет территорию более 14,5 тыс. гектаров земли.
От амбициозных планов властей как всегда страдают простые литовцы. Для строительства военного плацдарма у местных жителей изымают почти 2 тыс. частных участков. Владельцам обещают компенсации, однако в ближайшем будущем их ждать не стоит (выплаты растянутся до середины 2027 года).
Как отмечается, подготовка площадки и стрельбищ должна полностью завершиться к 2030 году. На объекте смогут одновременно тренироваться около 4 тыс. военнослужащих стран НАТО.