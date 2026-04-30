В Литве официально утвердили создание военного полигона в Капчяместисе

От амбициозных планов властей как всегда страдают простые литовцы. Для строительства военного плацдарма у местных жителей изымают почти 2 тыс. частных участков. Владельцам обещают компенсации, однако в ближайшем будущем их ждать не стоит (выплаты растянутся до середины 2027 года).