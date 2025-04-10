В Литве организовали сбор подписей для прекращения финансирования беглой белорусской оппозиции

В Литве организовали сбор подписей под онлайн-петицией с призывом остановить финансирование беглой белорусской оппозиции. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Baltnews.

Партия Mes Lietuva ("Мы - Литва") обратилась к Сейму с требованием прекратить выделять деньги белорусской оппозиции. В партии напомнили, что финансирование происходит за счет денег литовских налогоплательщиков, что не является оправданным.

Петиция собрала уже свыше 2 тыс. подписей и сотни комментариев. Ее авторы отмечают, что содержание отдельных представителей беглой оппозиции обходится бюджету Литвы в сотни тысяч евро ежегодно. В то же время свыше 20 % населения Литвы живут за чертой бедности.