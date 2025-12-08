В Литве отметили значительный спад на рынке труда в ноябре 2025 года

В Литве в ноябре 2025 года отметили значительный спад на рынке труда. Сократилось количество вакансий и трудоустроенных людей, а также вырос уровень безработицы. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на службу занятости республики.

На 1 декабря 2025 года в стране было зарегистрировано 154,5 тыс. безработных, что почти на 5 тыс. больше, чем месяцем ранее. На 13 % меньше обратившихся в службу занятости.