3.66 BYN
3.13 BYN
3.44 BYN
В Литве планируют лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах
В Сейме Литвы намерены лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.
Члены партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Даля Асанавичюте и Лауринас Касчюнас предложили внести соответствующие поправки в Конституцию и Избирательный кодекс Литвы. Они планируют зарегистрировать их в ближайшее время.
Ранее аналогичную поправку в Конституцию принял парламент Эстонии. "В связи с ростом числа граждан, прибывающих из неевропейского, нетрансатлантического пространства, в целях минимизации угроз и по примеру Эстонии мы предлагаем ограничить право на участие в муниципальных выборах для граждан стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР. А также право баллотироваться на выборах путем внесения изменений в Избирательный кодекс и Конституцию", - говорится в заявлении Асанавичюте.
В пояснительной записке к проекту утверждается, что после начала спецоперации в Украине якобы усилилось "вмешательство России в выборы" по всей Европе и миру, что "нельзя игнорировать".