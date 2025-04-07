В Литве планируют лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах

В Сейме Литвы намерены лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Члены партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Даля Асанавичюте и Лауринас Касчюнас предложили внести соответствующие поправки в Конституцию и Избирательный кодекс Литвы. Они планируют зарегистрировать их в ближайшее время.

Ранее аналогичную поправку в Конституцию принял парламент Эстонии. "В связи с ростом числа граждан, прибывающих из неевропейского, нетрансатлантического пространства, в целях минимизации угроз и по примеру Эстонии мы предлагаем ограничить право на участие в муниципальных выборах для граждан стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР. А также право баллотироваться на выборах путем внесения изменений в Избирательный кодекс и Конституцию", - говорится в заявлении Асанавичюте.